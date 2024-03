ATP Miami 2024: buon esordio di Auger-Aliassime e Monfils. Safiullin sfiderà Musetti, Carballes Baene per Alcaraz

Si sono completati i match di primo turno nel Masters 1000 di Miami. Carlos Alcaraz ha scoperto chi sarà il suo avversario all’esordio in Florida e per il numero uno del seeding ci sarà un derby spagnolo, visto che affronterà il connazionale Roberto Carballes Baena, che ha superato in due set l’australiano Aleksandar Vukic per 7-6 6-3.

Sarà, invece, il russo Roman Safiullin l’avversario di Lorenzo Musetti nel secondo turno. Una vecchia conoscenza per il tennista toscano, che ha già affrontato in carriera per due volte il numero 39 del mondo, perdendo in entrambe. Safiullin ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman per 6-2 6-4.

Sicuramente tra le sfide più belle ed interessanti del secondo turno ci sarà quella tra Alexander Zverev, testa di serie numero quattro, e Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha superato all’esordio il qualificato australiano Adam Walton con il punteggio di 7-5 6-4.

Purtroppo si è subito fermato il cammino di Lorenzo Sonego, sconfitto in rimonta dal britannico Daniel Evans, che si è imposto per 1-6 6-3 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Evans se la vedrà ora al secondo turno con l’americano Christopher Eubanks.

Dopo sei mesi tornava in campo il giapponese Kei Nishikori e l’ex numero quattro del mondo è stato sconfitto in due set dall’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4. Buona la prima per il francese Gael Monfils, che ha superato il serbo Dusan Lajovic per 7-6 6-4. Avanza anche l’ungherese Fabian Maroszan, che ha piegato il padrone di casa Aleksandar Kovacevic in due set (6-3 6-4). Superano il turno anche l’australiano Alexey Popyrin (doppio 6-2 all’argentino Diaz Acosta) ed il kazako Alexander Shevchenko, uscito vincitore da una pazzesca battaglia di tre ore contro il colombiano Galan in rimonta per 6-7 7-6 7-5.

ATP MIAMI 2024 (22 MARZO)

Altmaier (Ger) b. Mayot (Fra) 6-2 7-5

Djere (Srb) b. Wong (Hkg) 7-5 7-6

Auger-Aliassime (Can) b. Walton (Aus) 7-5 6-4

Ofner (Aut) b. Nishikori (Jpn) 6-3 6-4

Tabilo (Cil) b. Nakashima (Usa) 6-4 3-6 6-3

Evans (Gbr) b. Sonego (Ita) 1-6 6-3 6-4

Kwon (Kor) b. Muller (Fra) 7-6 6-3

Maroszan (Hun) b. Kovacevic (Usa) 6-3 6-2

Hanfmann (Ger) b. Ruusuvuori (Fin) 6-4 4-6 6-4

Landaluce (Esp) b. Munar (Esp) 6-3 1-6 7-5

Carballes Baena (Esp) b. Vukic (Aus) 7-6 6-3

Bautista Agut (Esp) b. Nava (Usa) 6-3 7-6

Popyrin (Aus) b. Diaz Acosta (Arg) 6-2 6-2

Shevchenko (Kaz) b. Galan (Col) 6-7 7-6 7-5

Monfils (Fra) b. Lajovic (Srb) 7-6 6-4

Safiullin (Rus) b. Schwartzman 6-2 6-4