WTA Miami 2024, la finale sarà tra Elena Rybakina e Danielle Collins

Saranno la kazaka Elena Rybakina e la statunitense Danielle Collins le finaliste del torneo WTA 1000 di Miami: in Florida numero 4 del mondo piega in tre set la bielorussa Victoria Azarenka, mentre la padrona di casa regola la russa Ekaterina Alexandrova.

Nella prima semifinale la kazaka Elena Rybakina elimina la bielorussa Victoria Azarenka per 6-4 0-6 7-6 (2) dopo due ore e 36 minuti di gioco. Nel primo set la kazaka è brava a salvare ben 7 break point in tre diversi game, ed è cinica nello strappare la battuta all’avversaria nell’unico gioco in cui la bielorussa le concede palle break, per poi andare a chiudere sul 6-4 dopo 52 minuti. Nella seconda frazione arriva il perentorio 6-0 in 29 minuti di Azarenka con un parziale di 24 punti a 5, dei quali 16 vinti in maniera consecutiva. Nella partita decisiva la bielorussa subisce il break nel quinto gioco, Rybakina va a servire per il match nel decimo game, ma arriva il controbreak: si va al tiebreak e la kazaka domina fino al 7-2 conclusivo dopo 75 minuti che le consegna la finale.

Nella seconda semifinale la statunitense Danielle Collins liquida la russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi Collins trova lo strappo decisivo ai vantaggi del sesto gioco. La statunitense ha l’occasione di chiudere i conti nell’ottavo game, ma sciupa cinque set point in risposta, poi, però tiene il servizio a zero e vince per 6-3 in 42′. Nella seconda partita la statunitense trova il break in apertura, non concede mai occasione di rientro all’avversaria ed infine conquista gli ultimi otto punti giocati per centrare l’ultimo atto col 6-2 in 35′.