Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami: possibilità di sorpasso al n.2 del ranking!

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami e questo consente a Jannik Sinner di essere padrone del proprio destino nella corsa al numero 2 del ranking mondiale al termine dei Miami Open 2024 di tennis.

Nel ranking virtuale, rispetto alla classifica ufficiale, considerando i punti di Miami 2023 che sono stati scartati, al momento Sinner ne perde 200, vedendo il suo ritardo da Alcaraz, che ne ha definitivamente ceduti 160, salire virtualmente da -495 a -535.

Jannik Sinner ha ancora l’occasione per diventare numero 2 del mondo, e per riuscirci l’azzurro dovrà vincere il torneo. L’azzurro affronterà in semifinale il russo Daniil Medvedev: anche in caso di sconfitta Sinner non potrà essere superato in alcun modo dal russo, e nella peggiore delle ipotesi resterà numero 3 del ranking.

RANKING LIVE AL 29 MARZO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (0) assente a Miami

2 Carlos Alcaraz 8645 (-160) eliminato ai quarti a Miami

3 Jannik Sinner 8110 (-200) può arrivare a 8710 in caso di vittoria a Miami

4 Daniil Medvedev 7165 (-600) può arrivare a 7765 in caso di vittoria a Miami

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 2 SE…