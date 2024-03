WTA Miami 2024, Iga Swiatek: “Mi sentivo molto in fiducia, con Noskova sarà difficile”

Iga Swiatek ha dimostrato ulteriormente il proprio valore, se ancora ce ne fosse bisogno. Debutto fin troppo semplice contro un’evanescente Camila Giorgi: 6-1 6-1 al WTA 1000 di Miami e terzo turno conquistato in agilità. Ora per la numero 1 del mondo la ceca Linda Noskova.

Così la polacca in campo: “Mi sentivo molto in fiducia e volevo vedere come mi sarei sentita sulla superficie. Tutto è stato molto confortevole, perciò sono felice. Giocare contro Linda Noskova è difficile, come si è visto in Australia. Mi concentrerò su di me e imparerò quello che ho fatto di sbagliato e di giusto nei nostri ultimi confronti e userò quella conoscenza per giocare in modo solido ed efficiente“.

Temi sviluppati ulteriormente tra campo e conferenza stampa: “Da una parte ho imparato a non concentrarmi su cose che non dipendono da me, ma ad accettarle. Credo di avere l’abilità per giocare su qualunque superficie, specie qui, dov’è un po’ più lento in generale. Avevo una mentalità positiva. So che posso farlo da due anni, questa esperienza mi ha insegnato che non serve preoccuparsi né temere nulla”.

E il riferimento non è nemmeno tanto lontano: “Al Roland Garros 2021 entravo da campionessa uscente, un Grande Slam nel quale davvero non mi aspettavo di fare qualcosa di tanto grande. Nulla è stato facile. Ricordo che non potevo neanche dormire. Ora ho alcune soluzioni per risolvere questo tipo di problema. Quel torneo è stato molto duro a livello emotivo. Non commetterò gli stessi errori“.