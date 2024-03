WTA Miami 2024: fuori Jabeur e Sabalenka, avanti con difficoltà Rybakina. A Osaka il big match

In chiave WTA, a Miami, nel quarto 1000 dell’anno, l’organizzazione è riuscita a completare tutti i secondi turni e la parte bassa del tabellone per quel che concerne i terzi turni. In sostanza, il programma è stato totalmente riallineato alla normalità, ma ci sono varie sorprese che scuotono la situazione.

Non ce ne sono, va detto, in chiave italiana, visto che Jasmine Paolini ha chiuso positivamente il proprio impegno con l’americana Katie Volynets e, d’altro canto, Camila Giorgi non è stata neanche minimamente in grado di impensierire Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del mondo, si è imposta con un perentorio doppio 6-1.

Semmai, fa rumore il fatto che ormai si possa chiaramente definire molto difficile il periodo di Ons Jabeur: per la tunisina altra sconfitta con la russa Elina Avanesyan e tante domande, visto che nel 2024 ha vinto appena due partite su cinque tornei e non ne conquista una da Abu Dhabi, dopo gli Australian Open. In sede di secondo turno, invece, il vero e proprio big match di giornata tra Naomi Osaka ed Elina Svitolina va alla giapponese, che la spunta in due set sull’ucraina e batte un colpo molto pesante sulla strada del ritorno ai massimi vertici.

Per quel che riguarda i terzi turni, invece, va fuori Aryna Sabalenka: la bielorussa viene estromessa dall’ucraina Anhelina Kalinina, che si ritrova peraltro con un corridoio di tabellone per il quale vale l’espressione inglese “tricky”. Non va mai, infatti, sottovalutata ogni difficoltà, sotto tutti i punti di vista, che può porre la kazaka Yulia Putintseva. La buona forma di Katie Boulter continua, visto che la britannica supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia cedendo solo cinque game, mentre Victoria Azarenka dice che non è ancora il caso di cedere alle giovani rampanti, visto che la bielorussa estromette con un gran match la cinese Qinwen Zheng. E se la russa Anna Kalinskaya lascia solo quattro giochi alla lettone Jelena Ostapenko, la kazaka Elena Rybakina fa tanta, tantissima fatica per battere l’americana Taylor Townsend.

WTA 1000 MIAMI 2024: RISULTATI DEL SABATO

TERZI TURNI

Sakkari (GRE) [8]-Yastremska (UKR) [28] 7-5 6-4

Kalinskaya [22]-Ostapenko (LAT) [9] 6-3 6-1

Keys (USA) [17]-Xinyu Wang (CHN) 6-4 7-6(5)

Rybakina (KAZ) [4]-Townsend (USA) [Q] 6-3 6-7(5) 6-4

Azarenka [27]-Zheng (CHN) [7] 6-4 7-5

Boulter (GBR) [24]-Haddad Maia (BRA) [11] 6-2 6-3

Putintseva (KAZ)-Minnen (BEL) [LL] 6-2 2-6 6-4

Kalinina (UKR) [32]-Sabalenka [2] 6-4 1-6 6-1

SECONDI TURNI

Swiatek (POL) [1]-Giorgi (ITA) 6-1 6-1

Noskova (CZE) [26]-Timofeeva [Q] 6-4 6-4

Paolini (ITA) [12]-Volynets (USA) [Q] 7-6(8) 7-5

Fernandez (CAN) [31]-Arango (COL) [Q] 6-4 6-2

Pegula (USA) [5]-Zhu (CHN) 6-4 4-1 rit.

Garcia (FRA) [23]-Tomova (BUL) 6-1 5-2 rit.

Osaka (JPN) [PR]-Svitolina (UKR) [15] 6-2 7-6(5)

Kasatkina [10]-Liu (USA) [Q] 6-0 1-0 rit.

Cirstea (ROU) [19]-Stephens (USA) 6-2 6-1

Collins (USA)-Potapova [30] 6-2 6-2

Avanesyan-Jabeur (TUN) [6] 6-1 4-6 6-3