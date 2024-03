WTA Miami 2024: Collins sogna l’epilogo perfetto, Rybakina per non ripetere lo scorso anno

Manca ancora un ultimo tassello a Danielle Collins per completare la settimana perfetta. L’americana sta vivendo un sogno a Miami con la possibilità di vincere il suo primo WTA 1000 proprio nella stagione in cui dirà addio al mondo del tennis. Tra l’americana e il titolo più importante della sua carriera c’è Elena Rybakina, che vuole dimenticare la sconfitta nella finale dell’anno scorso contro Petra Kvitova.

Finora Collins è stata un vero e proprio rullo compressore. Neanche un set lasciato per strada, ma soprattutto nessuna avversaria è riuscita a conquistare più di tre game all’americana. Un triplice 6-3 6-2 dagli ottavi alle semifinali a Sorana Cirstea, Caroline Garcia ed Ekaterina Alexandrova. La numero 53 del mondo ha semplicemente dominato ogni incontro ed ora dovrà completare l’opera in finale.

Dall’altra parte c’è Rybakina, che va a caccia del terzo titolo stagione. Sicuramente un percorso molto più tortuoso quello della kazaka, che aveva già rischiato al primo turno contro la danese Clara Tauson, battuta in rimonta. Due pazzesche battaglie anche nei quarti di finale contro la greca Maria Sakkari e poi con la bielorussa Vika Azarenka, che dimostrano comunque il carattere e la tenacia della numero quattro del mondo.

Pronostico guardando alla classifica che vede avanti Rybakina, ma questa Collins fa decisamente paura ed ha tutto per completare la sua favola. La kazaka dovrà essere brava a non mettere in ritmo l’americana, evitando di finire nella morsa delle bordate della tennista di casa. Collins sa di avere una grandissima occasione e dovrà essere brava a gestire anche la questione mentale e psicologica in una partita che vale tantissimo. Rybakina proverà a portarla nella battaglia, dove ha mostrato di avere le qualità giuste per conquistare la vittoria.