WTA Indian Wells 2024: risultati 7 marzo. Wozniacki vince alla ripresa. Successi di Raducanu e Stephens, la pioggia blocca Cocciaretto

La pioggia ancora una volta impedisce il completamento di tutti gli incontri previsti del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti): dei 23 match in programma se ne concludono 19, mentre 2 vengono sospesi e rinviati ad oggi assieme ad altre 2 sfide, neppure iniziate.

In casa Italia scendono in campo nel complesso quattro azzurre: vince Lucia Bronzetti, che supera la polacca Magdalena Frech per 6-2 6-4, mentre vengono eliminate Sara Errani, regolata dalla nipponica Naomi Osaka con lo score di 6-3 6-1, e Martina Trevisan, battuta dalla transalpina Diane Parry col punteggio di 7-5 6-3, infine la pioggia blocca il match tra Elisabetta Cocciaretto e la statunitense Peyton Stearns sul 40-40 del primo game.

L’altro incontro sospeso è quello tra la transalpina Varvara Gracheva e la cinese Yue Yuan, fermato sul 3-2 del primo set, infine i due match neppure iniziati sono quelli tra la bulgara Viktoriya Tomova e la statunitense Sofia Kenin e tra la russa Diana Shnaider e la romena Ana Bogdan.

Negli altri sedici incontri completati la statunitense Danielle Collins piega la russa Erika Andreeva per 7-6 (3) 7-6 (8), mentre la danese Caroline Wozniacki supera la cinese Lin Zhu per 7-6 (6) 6-1. La spagnola Nuria Parrizas-Diaz elimina la statunitense McCartney Kessler per 6-3 7-6 (3), mentre la nipponica Nao Hibino rimonta la statunitense Venus Williams, battuta per 2-6 6-3 6-0.

La statunitense Taylor Townsend rimonta e batte la polacca Magda Linette per 3-6 7-6 (3) 6-1, mentre l’argentina Nadia Podoroska (entrata in tabellone dopo il ritiro della spagnola Paula Badosa) stende la statunitense Ashlyn Krueger per 3-6 6-3 6-3. Il derby statunitense sorride ad Hailey Baptiste, che piega Robin Montgomery per 6-2 4-6 6-1, mentre la cinese Xinyu Wang elimina la slovacca Anna Karolína Schmiedlová per 6-0 6-4.

La statunitense Caroline Dolehide liquida l’iberica Cristina Bucsa con lo score di 6-2 6-0, mentre la transalpina Océane Dodin rimonta e batte la russa Elina Avanesyan per 1-6 6-3 7-6 (4). La britannica Emma Raducanu regola la spagnola Rebeka Masarova per 6-2 6-3, infine la statunitense Sloane Stephens elimina l’egiziana Mayar Sherif col punteggio di 7-5 6-3.

La transalpina Clara Burel rimonta e supera la cinese Xiyu Wang per 4-6 6-2 6-4, mentre la russa Anna Blinkova piega la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-1 2-6 6-4. L’ucraina Lesia Tsurenko liquida la statunitense Liv Hovde per 6-3 6-1, infine la ceca Katerina Siniaková regola la belga Greet Minnen con lo score di 7-5 7-6 (3).

WTA 1000 INDIAN WELLS – RISULTATI 7 MARZO

Danielle Collins b. Erika Andreeva 7-6 (3) 7-6 (8)

Hailey Baptiste b. Robin Montgomery 6-2 4-6 6-1

Nao Hibino b. Venus Williams 2-6 6-3 6-0

Caroline Wozniacki b. Lin Zhu 7-6 (6) 6-1

Nadia Podoroska b. Ashlyn Krueger 3-6 6-3 6-3

Taylor Townsend b. Magda Linette 3-6 7-6 (3) 6-1

Nuria Parrizas-Diaz b. McCartney Kessler 6-3 7-6 (3)

Varvara Gracheva c. Yue Yuan 3-2 0-0* sospesa

Caroline Dolehide b. Cristina Bucsa 6-2 6-0

Sloane Stephens b. Mayar Sherif 7-5 6-3

Océane Dodin b. Elina Avanesyan 1-6 6-3 7-6 (4)

Naomi Osaka b. Sara Errani 6-3 6-1

Xinyu Wang b. Anna Karolína Schmiedlová 6-0 6-4

Lucia Bronzetti b. Magdalena Frech 6-2 6-4

Clara Burel b. Xiyu Wang 4-6 6-2 6-4

Anna Blinkova b. Karolina Pliskova 6-1 2-6 6-4

Diane Parry b. Martina Trevisan 7-5 6-3

Viktoriya Tomova c. Sofia Kenin rinviata

Diana Shnaider c. Ana Bogdan rinviata

Katerina Siniaková b. Greet Minnen 7-5 7-6 (3)

Lesia Tsurenko b. Liv Hovde 6-3 6-1

Emma Raducanu b. Rebeka Masarova 6-2 6-3

Elisabetta Cocciaretto c. Peyton Stearns 0-0 40-40* sospesa