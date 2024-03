Perché Cobolli non ha giocato a Indian Wells: quando si recupera, nuovo orario e programma

Il torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis continua ad essere rallentato dalla pioggia: ad Indian Wells, nel tabellone di categoria ATP Masters 1000, è stato rinviato alla serata italiana di oggi il match tra l’azzurro Flavio Cobolli e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che nella notte scorsa non sono scesi in campo.

Il match, meteo permettendo, si giocherà oggi sullo Stadium 7 e sarà il terzo a partire dalle ore 20.00 italiane: in apertura ci sarà una sfida di doppio, seguito dalla prosecuzione di un incontro di singolare maschile sospeso stanotte. Quello odierno sarà il primo confronto in assoluto tra l’azzurro e l’iberico: non ci sono precedenti.

La diretta tv di Cobolli-Carballes Baena del torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024

Venerdì 8 marzo – Stadium 7

Dalle ore 20.00 italiane

Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin – Alejandro Davidovich Fokina/Andreas Mies

Non prima delle ore 21.00

Pavel Kotov (Russia) – Alejandro Tabilo (Cile) riprende da 1-2 *30-15

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Roberto Carballes Baena (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Max

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.