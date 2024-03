Volley femminile, Scandicci batte Novara nel big match: Antropova super in Serie A1. Trento retrocessa

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Novara con un secco 3-0 (25-22; 25-21; 25-12) nel big match della domenica, conquistando tre punti di lusso e issandosi al secondo posto in classifica generale con una lunghezza di vantaggio su Milano e cinque proprio sulle piemontesi. In grande spolvero l’opposto Ekaterina Antropova (26 punti, 2 muri, 3 ace), affiancata dalle schiacciatrici Zhu Ting (10) e Britt Herbots (8) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte la bomber Vita Akimova (15 punti) e la centrale Sara Bonifacio (14 punti, 2 muri, 2 ace).

Casalmaggiore ha vinto per 3-1 (25-15; 15-25; 25-14; 25-19) nella tana di Pinerolo. Quarta vittoria nelle ultime sei uscite per le lombarde, che hanno conquistato la matematica salvezza, mentre le piemontesi incappano nel quarto ko nelle ultime cinque uscite, ma conservano la sesta posizione. In grande evidenza la bomber Malwina Smarzek (23 punti), bene Simone Lee (14) dieci punti a testa per Juliet Lohuis, Linda Manfredini ed Elena Perinelli. Alle padrone di casa non sono bastate Anett Németh (19) e Yasmina Akrari (17).

Busto Arsizio ha regolato Bergamo a domicilio per 3-1 (18-25; 25-20; 25-18; 25-17). Successo in rimonta per le Farfalle nel derby lombardo: le biancorosse hanno conquistato la matematica salvezza, mentre le orobiche sono penultime a -3 da Cuneo e sono in piena lotta per non retrocedere. Sugli scudi Martina Bracchi (19 punti), Rebecca Piva (11) e Giuditta Lualdi (10). Tra le fila delle padrone di casa le migliori sono state Lorrayna Marys Da Silva (19), Stella Nervini (15) e Bozan Butigan (11).

Roma si è portata sul 2-0 contro Trento, ma le dolomitiche sono riuscite a rimontare e hanno trascinato la contesa al tie-break. Le capitoline hanno vinto per 3-2 (25-18; 25-20; 19-25; 20-25; 15-10) trascinate da Erblira Bici (28 punti), Michela Rucli (15) e Jessica Rivero (17). Alle ospiti non sono bastate Francesca Michieletto (21 punti) e Carly Dehoog (17). Roma ha agganciato Pinerolo e Vallefoglia a quota 34 punti (sesto posto) e si è nei fatti qualificata ai playoff. Trento è matematicamente retrocessa in Serie A2: anche vincendo le ultime tre partite con il massimo scarto non potrà agganciare Cuneo, passo indietro per la squadra guidata da Davide Mazzanti. Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi della Serie A1 e la nuova classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25; 21-25; 14-25)

Wash4green Pinerolo vs Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (15-25; 25-15; 14-25; 19-25)

Volley Bergamo 1991 vs Uyba Volley Busto Arsizio 1-3 (25-18; 20-25; 18-25; 17-25)

Aeroitalia Smi Roma vs Itas Trentino 3-2 (25-18; 25-20; 19-25; 20-25; 15-10)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 69 punti, Scandicci 58, Milano 57, Novara 53, Chieri 42, Pinerolo 34, Vallefoglia 34, Roma 34, Casalmaggiore 28, Firenze 27, Busto Arsizio 24, Cuneo 18, Bergamo 15*, Trento 8*. *= 1 partita in meno.