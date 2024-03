Volley femminile, Antropova guida Scandicci e sorpassa Milano. Novara torna a vincere con Chirichella-Danesi

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 25ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha surclassato Roma con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-17; 25-20) ed è balzata nuovamente al secondo posto, scavalcando Milano per un punto. Le toscane sono state trascinate dall’opposto Ekaterina Antropova (18 punti, 3 ace, 2 muri), dalla centrale Haleigh Washington (15 punti, 6 muri) e dalla schiacciatrice Lindsey Ruddins (12). Alle capitoline, che sono ottave e molto vicine alla qualificazione ai playoff scudetto, non sono bastate Erblira Bici e Ana Beatriz Silva (7 punti a testa), 6 punti per Jessica Rivero e Michela Ciarrocchi.

Novara ha surclassato Bergamo con un secco 3-0 (25-22; 25-17; 25-14) e chiuderà la regular season al quarto posto. Le piemontesi si sono rialzate dopo due sconfitte consecutive e hanno inflitto la ventesima sconfitta stagionale alle orobiche, sempre penultime a -3 da Cuneo e davvero vicinissime alla retrocessione (sarà cruciale il recupero infrasettimanale con Trento, già certa di tornare in Serie A2). A mettersi maggiormente in luce sono state le centrali Cristina Chirichella (13 punti, 4 muri) e Anna Danesi (11 punti, 5 muri), Anne Buijs ha messo a segno 8 punti, 6 sigilli per Caterina Bosetti. Tra le fila di Bergamo si è distinta Lorrayna Marys Da Silva (10).

Chieri ha espugnato il campo di Cuneo per 3-0 (25-21; 25-18; 25-19) nel derby piemontese e ha puntellato il quinto posto, che regalerà il quarto di finale dei playoff scudetto contro Novara. Le padrone di casa incappano nel secondo ko consecutivo e continueranno a giocarsi la salvezza con Bergamo. In grande spolvero Martha Anthouli (16 punti), Loveth Omoruyi (9), Madison Kingdon (9) e Anna Gray (8) contro Terry Ruth Enweonwu (14), Lena Stigrot (8) e compagne.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (21-25; 18-25; 19-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Volley Bergamo 1991 3-0 (25-22; 25-17; 25-14)

Savino Del Bene Scandicci vs Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-18; 25-17; 25-20)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 72 punti, Scandicci 61, Milano 60, Novara 56, Chieri 45, Pinerolo 34, Vallefoglia 34, Roma 34, Casalmaggiore 31, Firenze 27, Busto Arsizio 24, Cuneo 18, Bergamo 15*, Trento 11*. *= 1 partita giocata in meno.