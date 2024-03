Volley femminile, ancora un esame di turco per Conegliano! In semifinale di Champions c’è l’Eczacibasi di Boskovic

L’ultimo ostacolo tra la Carraro Imoco Conegliano e la finale di Champions League è l’Eczacibasi di Istanbul, seconda squadra turca che si presenta sulla strada delle venete che in stagione sono arrivate a 36 vittorie consecutive e non vogliono fermarsi.

Si parte dalla sfida casalinga di Villorba giovedì 14 marzo alle 20.30 con Conegliano che sa bene di non potersi concedere distrazioni: serve una vittoria piena (3-0 o 3-1) per non correre rischi in Turchia e assicurarsi quantomeno il golden set.

La squadra di Santarelli arriva in ottima condizione alla sfida con l’Eczacinasi di Tijana Boskovic. Buona parte delle venete ha potuto riposare negli ultimi turni di campionato. Conegliano ha già la certezza del primo posto in classifica al termine della regular season e della qualificazione alla prossima Champions League e dunque si può concentrare in questa settimana sulla doppia sfida contro la squadra turca.

L’Eczacibasi arriva dalla seconda sconfitta stagionale nel campionato turco (dove occupa il secondo posto) su 24 partite disputate finora. In cabina di regia nelle turche gioca Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca, arrivata dal Turk Havan Yollan in estate, mentre l’opposta è la numero uno al mondo, la serba Tijana Boskovic, che indossa questa maglia da nove stagioni, essendo approdata da Novi Sad a Istanbul nel 2015.

Le bande sono una delle star della Nazionale, Hande Baladin, alla quinta stagione con la maglia dell’Eczacibasi e una vecchia conoscenza del campionato italiano, la canadese Alexa Gray che lo scorso anno era in forza al Conegliano e, prima del trasferimento a Istanbul, giocava in Italia dal 2017, con le maglie di Soverato, Castelmaggiore, Caserta, Scandicci e Busto Arsizio.

Al centro viene schierata, l’esperta turca Beyza Arici, al settimo anno in forza all’Eczacibasi, preferita ad un’altra giocatrice che sembrava aver messo radici in Italia, la serba Jovana Stevanovic, lo scorso anno a Milano ma prima a Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, e la rappresentante di Trinidad e Tobago Sinead Jack-Kisal, una vera e propria giramondo che due anni fa vestì la maglia di Vallefoglia al debutto in serie A1. Il libero è Tuna Aybuke Ozel, al terzo anno all’Eczacibasi.