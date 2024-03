VIDEO Sinner-O’Connell 2-0, sintesi ATP Miami: primo set complicato, poi in scioltezza

Jannik Sinner ha battuto l’australiano Christopher O’Connell nel quarto turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: in Florida l’azzurro, numero 2 del seeding, batte l’oceanico per 6-4 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco e vola ai quarti di finale, dove affronterà il ceco Tomas Machac.

Decisivo, per indirizzare il match, il parziale di 7 game consecutivi, dal 2-4 del primo set al 6-4 3-0, con cui Sinner ribalta la prima frazione e conquista un break di margine nella seconda e poi può chiudere semplicemente tenendo i propri turni al servizio.