VIDEO Sinner-Lehecka 2-0, la sintesi di una partita a senso unico

Jannik Sinner ha giganteggiato in lungo e in largo contro Jiri Lehecka nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano non ha concesso minimamente spazio all’insidioso avversario ceco, che era reduce da due vittorie di lusso contro big del calibro di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense.

Si tratta del 19mo successo consecutivo per Jannik Sinner, che procede così la propria striscia dopo l’apoteosi agli Australian Open e l’affermazione al torneo ATP 500 di Rotterdam. L’azzurro tornerà in campo sabato 16 marzo per fronteggiare il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz: sarà numero 2 se vincerà il tedesco, altrimenti la sfida con l’iberico varrà il secondo posto nel ranking ATP. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Lehecka.