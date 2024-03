VIDEO Sinner-Alcaraz 1-2: la sintesi della semifinale a Indian Wells

Jannik Sinner ha subito la rimonta di Carlos Alcaraz: l’azzurro non è riuscito così ad arpionare la finale del Masters 1000 di Indian Wells e a raggiungere il numero 2 del mondo. Duello che comunque si potrebbe riproporre ancora la settimana prossima a Miami: i due saranno le prime due teste di serie del tabellone e potrebbero sfidarsi in finale.

Sinner ha giocato un grandissimo primo set che faceva ben sperare, rientrando alla grande dopo l’interruzione per pioggia che aveva fermato il match dopo i primi tre game. Un primo parziale in cui ha comandato spesso gli scambi e nel quale lo spagnolo non è riuscito a trovare le contromisure.

Musica che è cambiata nel secondo set, quando l’attuale numero 2 del mondo ha diminuito il numero degli errori, ha trovato presto il break e ha cominciato a servire decisamente meglio: mano a mano l’azzurro ha perso il comando nello scambio e ha visto arretrare la posizione in campo. Alla fine il numero uno italiano ha avuto anche qualche problema fisico al gomito dopo una caduta. L’iberico si è così guadagnato la finale contro Daniil Medvedev

Di seguito la sintesi e tutte le principali emozioni della prima semifinale di Indian Wells: