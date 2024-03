VIDEO F1, la sintesi della vittoria Ferrari in Australia: Sainz davanti a Leclerc

Risuona l’Inno di Mameli all’alba italiana. La Ferrari trionfa al GP dell’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, grazie all’uno-due micidiale confezionato da Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Una gara semplicemente perfetta per il pilota iberico che, dopo aver subito l’intervento chirurgico per appendicite solo due settimane fa, si è reso protagonista di una prestazione impeccabile, controllata e dominata a partire dal quarto giro, quando ha sorpassato a sorpresa un Max Verstappen poi costretto al ritiro a causa di un problema di surriscaldamento ai freni.

Bene poi anche Leclerc, il quale grazie ad una buona strategia architettata insieme al proprio team è riuscito a mettere a referto una doppietta che mancava dal Bahrain 2022. In grande crescita poi la McLaren, complice la terza e la quarta posizione ottenuta da Lando Norris e Oscar Piastri. Rimasta fortemente attardata invece la seconda Red Bull di Sergio Perez che ha tagliato il traguardo con un gap cospicuo: +56.309.

Weekend complicatissimo infine per la Mercedes, oggi a secco di punti per via del ritiro di Lewis Hamilton e per un brutto incidente (fortuitamente senza conseguenze) rimediato da George Russell all’ultimo giro. Di seguito tutte le emozioni della gara.

GP AUSTRALIA 2024: SINTESI ED HIGHLIGHTS