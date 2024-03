F1, Max Verstappen firma il Grand Chelem: che cos’è e quanti ne ha realizzati in carriera

Pole position. Vittoria in gara. Giro più veloce e ogni tornata completata al comando. Non poteva iniziare meglio la stagione di Max Verstappen. Il tre-volte campione del mondo, infatti, festeggia il prestigioso “Grand Chelem” al termine del Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024.

Sul tracciato di Sakhir è successo quello che tutti temevano: “Super Max” è ripartito da dove aveva lasciato, ovvero da un dominio assoluto. Il pilota olandese sta riscrivendo il libro dei record gara dopo gara. Vittoria numero 55 della sua carriera, 42 gare a punti consecutive (38 di queste a podio), 33a pole position. Insomma, le statistiche stanno cadendo ai suoi piedi.

Non solo il portacolori del team Red Bull ha completato il “Grand Chelem” che, come detto, si realizza quando in un weekend di gara un pilota riesce a conquistare pole position, vittoria in gara, giro più veloce e, cosa quanto mai complicata, riesce a completare ogni giro al comando. Per il nativo di Hasselt siamo già giunti a quota 5 in questa prestigiosa classifica.

Prima di oggi a Sakhir il fuoriclasse olandese vi era riuscito nel GP d’Austria 2021, GP Imola 2022, GP Spagna 2023 e GP Qatar 2023. A questo punto il mirino è puntato verso il vertice di questa graduatoria. Al comando troviamo il leggendario Jim Clark a quota 8, quindi Lewis Hamilton in seconda posizione con 6. Con il “Grand Chelem” di oggi Max Verstappen raggiunge due nomi “pesanti” come Michael Schumacher e Alberto Ascari.