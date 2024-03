F1, George Russell: “Potevo fare podio ma ho avuto problemi di surriscaldamento e alla batteria”

Un sabato agrodolce per George Russell al termine del Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir il portacolori del team Mercedes sembrava pronto per conquistare un podio prezioso, ma nel finale ha dovuto cedere alle due Ferrari, accontentandosi della quinta piazza a 46.7 secondi da Max Verstappen che, tanto per cambiare, ha vinto la gara.

Il tre volte campione del mondo si prepara per cannibalizzare anche questo campionato precedendo il compagno Sergio Perez e Carlos Sainz. Quarto Charles Leclerc davanti a George Russell. sesto Lando Norris, quindi Lewis Hamilton, Oscar Piastri e le due Aston Martin.

Al termine della gara il pilota inglese ha raccontato quanto avvenuto sul tracciato di Sakhir: “Lewis ha detto di avere sofferto con la macchina? Penso che abbiamo vissuto una gara simile da quel punto di vista. Ho dovuto lottare con un surriscaldamento notevole e in alcuni momenti la batteria non funzionava. Ho fatto una buona partenza, ma i sensori hanno segnalato problemi alla vettura, per cui ho dovuto alzare il ritmo di 4 decimi”.

Il pilota classe 1998 prosegue nella sua analisi: “Non c’è da preoccuparsi. Potevamo salire sul podio. La Ferrari è sempre stata forte in Bahrain mentre per noi si tratta di una pista non troppo favorevole. Siamo cresciuti rispetto alle qualifiche e quello è importante”.