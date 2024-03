Triathlon, World Cup Hong Kong 2024: Ilaria Zane quinta su distanza sprint, 31° Nicola Azzano

Nel corso della notte italiana si è svolta a Hong Kong la tappa della World Triathlon Cup 2024, che assegnava punti per il ranking olimpico, con l’Italia, già certa di due pass per Parigi 2024 sia tra gli uomini che tra le donne, che prova ad ottenere il contingente massimo piazzando tre atleti tra i primi 30 del ranking individuale sia al maschile che al femminile.

Ottima prestazione da parte di Ilaria Zane, 34ma nell’ultimo aggiornamento della graduatoria e quinta nella prova odierna su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa): l’azzurra chiude in 1:00:11, a 27″ dalla vincitrice odierna, la britannica Sian Rainsley, prima in 59:44, davanti alle statunitensi Katie Zaferes, seconda in 59:53, a 9″, e Kirsten Kasper, terza in 1:00:00, a 16″.

Non va altrettanto bene nella gara maschile, con Nicola Azzano, terzo azzurro nel ranking olimpico, ma in 73ma posizione assoluta, che oggi termina 31° in 55:44: doppietta spagnola con Alberto Gonzalez Garcia primo in 53:17 davanti al connazionale Antonio Serrat Seoane, secondo con 53:22, a 5″. Completa il podio il nipponico Kenji Nener in 53:24, a 7″, mentre è costretto al ritiro nella frazione di ciclismo l’altro azzurro in gara, Samuele Angelini.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT FEMMINILE (TOP TEN)

1 Sian Rainsley GBR 59:44

2 Katie Zaferes USA 59:53

3 Kirsten Kasper USA 1:00:00

4 Elizabeth Bravo ECU 1:00:07

5 Ilaria Zane ITA 1:00:11

6 Cecilia Santamaria Surroca ESP 1:00:14

7 Olivia Mathias GBR 1:00:20

8 Julie Derron SUI 1:00:20

9 Zuzana Michalickova SVK 1:00:34

10 Erika Ackerlund USA 1:00:34

ORDINE D’ARRIVO SPRINT MASCHILE (TOP TEN + ITALIANI)

1 Alberto Gonzalez Garcia ESP 53:17

2 Antonio Serrat Seoane ESP 53:22

3 Kenji Nener JPN 53:24

4 Luke Willian AUS 53:38

5 David Cantero Del Campo ESP 53:50

6 Max Stapley GBR 53:55

7 Darr Smith USA 54:01

8 Panagiotis Bitados GRE 54:13

9 Matthew McElroy USA 54:16

10 Saxon Morgan NZL 54:24

31 Nicola Azzano ITA 55:44

DNF Samuele Angelini 1999 ITA DNF