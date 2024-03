Trento-Civitanova, Champions League volley 2024: orario andata semifinale, tv, streaming

Domani, mercoledì 13 marzo (ore 20.30), si gioca Trento-Civitanova, scoppiettante derby azzurro valido per l’andata della semifinale della CEV Champions League 2023-2024 di volley maschile. Si annunciano fuochi d’artificio e scintille nella sfida tra le squadre di Fabio Soli e Gianlorenzo Blengini, che mette in palio un posto per l’ultimo atto della massima competizione europea.

Due stati d’animo opposti per le due squadre, con Trento avanti 2-0 nella serie dei quarti di finale per lo Scudetto e invece Civitanova spalle al muro. I ragazzi di Fabio Soli stanno rispondendo alla grande all’assenza per infortunio di Sbertoli, e nonostante qualche lampante e più che comprensibile difficoltà stanno continuando a vincere le partite. La squadra allenata da Blengini invece, dopo una prestazione poderosa sul campo di Verona nell’ultima giornata di regular season, che lasciava presagire ad un finale di stagione in crescendo, si è arenata perdendo due partite giocando veramente male contro Monza. Questa semifinale vale molto per entrambe le formazioni, e i padroni di casa vogliono assolutamente mettere un primo tassello con un risultato positivo davanti ai propri tifosi.

Trento-Civitanova non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per l’andata della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 13 marzo

Ore 20.30 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.