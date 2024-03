Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi Arrone-Giulianova: orari, tv, programma, altimetria. Altra volata di gruppo?

Quarta tappa per la Tirreno-Adriatico 2024: altra giornata incerta quella che porta da Arrone a Giulianova. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Dal Mar Tirreno, si approda al Mar Adriatico e in particolare nelle Marche. Una frazione che presenta in tutto 2600 metri di dislivello, ma saranno concentrati soprattutto nella prima parte, con il Valico di Castelluccio (16.9 km al 5%). Successivamente poche difficoltà altimetriche se non uno strappetto a 20 km dal traguardo, quello di Mosciano Sant’Angelo (3 km al 3,6%), sul quale è posto il raguardo volante. Occhio però all’ultimo chilometro che è in costante ascesa.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Fughe o volata? I velocisti ieri hanno dimostrato di riuscire a tenere bene anche nelle giornate più dure, quindi oggi il traguardo sembra perfetto per un altro sprint. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) vuole assolutamente riscattare la caduta, ma hanno impressionato alla grande Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). Vediamo se riuscirà a gettarsi nella mischia anche Tim Merlier (Soudal-QuickStep) che quando la strada sale fa sempre più fatica.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA

Giovedì 7 marzo

Arrone-Giulianova

207 chilometri

Partenza ore 10.30

Arrivo ore 16.00 circa

TIRRENO-ADRIATICO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro dalle 13.05 su Rai Sport HD, poi dalle 15.00 su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 2 HD dalle 13.00.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.