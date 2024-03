LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione ‘mangia e bevi’, fuga o sprint ristretto?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Un’altra frazione non scontata e piena di insidie nella “Corsa dei due mari”, ma difficilmente ci saranno stravolgimenti in classifica generale.

Si parte da Arrone per arrivare a Giulianova dopo 207 km. Dal Mar Tirreno, si approda al Mar Adriatico e in particolare nelle Marche. Una frazione che presenta in tutto 2600 metri di dislivello, ma saranno concentrati soprattutto nella prima parte, con il Valico di Castelluccio (16.9 km al 5%). Successivamente poche difficoltà altimetriche se non uno strappetto a 20 km dal traguardo, quello di Mosciano Sant’Angelo (3 km al 3,6%).

In caso i velocisti riescano a tenere botta, potrebbe provare a ripetersi Jasper Philipsen che è sicuramente quello che ha il migliore spunto veloce. Tra i favoriti c’è anche Jonathan Milan, secondo nello sprint in salita di ieri solo dietro a Phil Bauhaus. Occhio anche a Tim Merlier e Biniam Girmay, a loro agio su arrivi del genere.

Si comincia alle ore 10.30.