Tirreno-Adriatico 2024, Jonathan Milan: “Non penso alle Classiche. Alle Olimpiadi vorrei fare la prova in linea ma…”

L’Italia sorride grazie a Jonathan Milan alla Tirreno-Adriatico. In quel di Giulianova colpo doppio per il friulano della Lidl-Trek che si è preso il successo di tappa e, grazie agli abbuoni, anche la maglia di leader della classifica generale. Una volata dominata per battere un fenomeno del calibro di Jasper Philipsen.

In conferenza stampa l’azzurro ha dichiarato: “Oggi dopo l’arrivo ho lanciato un urlo liberatorio. Cercavo il successo da diversi giorni e oggi ci siamo riusciti. Nei giorni scorsi c’era sempre qualcosa che non andava: una volta non ho seguito la squadra, un’altra volta mi sono lanciato troppo presto. Insomma, si cerca sempre la perfezione: l’importante è migliorarsi sempre e riuscire a fare sempre meglio contro avversari così agguerriti”.

Sull’obiettivo classiche: “Per ora non penso né alla Milano-Sanremo né alle altre classiche, spero solo di poter continuare a fare bene qui alla Tirreno. Di sicuro alle classiche avremo una squadra molto forte”.

Un occhio a Parigi, dove quest’estate si andrà per riconfermare il titolo a Cinque Cerchi nel quartetto: “Per ora sono sicuro solo del fatto che dovrò prendere parte alle gare su pista. Mi piacerebbe anche affrontare la gara in linea: se dovesse arrivare la convocazione mi metterò a disposizione, ma calendario alla mano è praticamente impossibile prendere parte a entrambe le gare. Purtroppo le date non tengono in considerazione chi gareggia su pista e su strada”.