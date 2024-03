Tennis, iniziano i tornei sulla terra rossa: gli italiani in campo dall’1 al 7 aprile: c’è Berrettini!

La prima finestra della stagione sul cemento si concluderà domenica 31 marzo con la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov. Già lunedì 1° aprile si alzerà ufficialmente il sipario sui primi grandi tornei sulla terra rossa e incomincerà la marcia di avvicinamento verso il Roland Garros, secondo Slam dell’annata agonistica in programma sul mattone tritato di Parigi. Dove giocheranno i tennisti italiani nella settimana del 1°-7 aprile?

Jannik Sinner riposerà dopo le fatiche sul cemento statunitense e tornerà in scena al Masters 1000 di Montecarlo (8-14 aprile). Lorenzo Musetti si cimenterà invece all’ATP 250 Estoril, cercando di farsi strada in Portogallo sulla sua superficie prediletta. Grandissima attesa per rivedere all’opera Matteo Berrettini, dopo la finale persa al Challenger di Phoenix e la sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno di Miami: il romano ha scelto l’ATP 250 di Marrakech a cui prenderà parte grazie al ranking protetto.

In Marocco giocheranno anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre Luciano Darderi ha optato per l’ATP 250 di Houston. Giorni di riposo per Matteo Arnaldi (tornerà a Montecarlo) e per Luca Nardi (ripartirà dalle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona), mentre Fabio Fognini disputerà le qualificazioni a Marrakech.

CALENDARIO TENNISTI ITALIANI 1-7 APRILE

Jannik Sinner: riposo (tornerà al Masters 1000 di Montecarlo, 8-14 aprile).

Lorenzo Musetti: ATP 250 Estoril.

Matteo Arnaldi: riposo (tornerà al Masters 1000 di Montecarlo, 8-14 aprile).

Lorenzo Sonego: ATP 250 Marrakech.

Flavio Cobolli: ATP 250 Marrakech.

Luciano Darderi: ATP 250 Houston.

Luca Nardi: riposo (tornerà alle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona).

Fabio Fognini: qualificazioni ATP 250 Marrakech.

Matteo Berrettini: ATP 250 Marrekech (con ranking protetto).

Andrea Vavassori: riposo (tornerà alle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona).