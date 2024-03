Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Indian Wells: Sinner manca l’assalto, exploit Nardi, scalata perentoria di Berrettini

Il Masters 1000 di Indian Wells rappresenta uno snodo importante all’interno della stagione di tennis. Il primo torneo di categoria disputato in questa annata agonistica si concluderà questa sera con l’attesa finale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Diamo uno sguardo al ranking ATP degli italiani al termine dell’evento sul cemento statunitense.

Jannik Sinner ha perso la semifinale contro Carlos Alcaraz, cedendo al terzo set contro lo spagnolo e interrompendo così la striscia di diciannove vittorie consecutive. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, si è fermato nello spareggio che metteva in palio il numero 2 del ranking ATP. Il 22enne resta così al terzo posto nella graduatoria internazionale, con all’attivo 8.310 punti, e ora dovrà difendere la finale raggiunta al Masters 1000 di Miami dodici mesi fa.

Lorenzo Musetti è invece uscito ai sedicesimi di finale contro il danese Holger Rune ed è riuscito a guadagnare due posizioni, issandosi al 24mo posto con 1.520 punti. Due posizioni guadagnate anche da Matteo Arnaldi dopo il ko contro Alcaraz al secondo turno: ora il 23enne è 38mo con 1.096 punti. Lo stesso discorso vale per Lorenzo Sonego, che si è fermato contro il britannico Cameron Norrie ma ha guadagnato un paio di piazze ed è 53mo con 955 punti.

Flavio Cobolli ha invece perso al primo turno contro lo spagnolo Carballes Baena e resta stabile al 62mo posto con 865 punti. Il 21enne potrebbe perdere una posizione se il portoghese Nuno Borges dovesse vincere la finale del Challenger di Phoenix, dove stasera incrocerà il nostro Matteo Berrettini. Il romano è tornato a giocare dopo sei mesi e di forza ha raggiunto l’atto conclusivo sul cemento statunitense, recuperando già dodici posizioni in classifica e portandosi al 142mo posto con 470 punti. Alzando al cielo il trofeo, però, il 27enne volerebbe a quota 555 punti e si isserebbe al 111mo posto, risalendo di ben 43 piazze nel giro di una settimana!

Luciano Darderi non ha giocato in settimana, ha perso due posizioni e ora è 75mo con 771 punti. L’exploit firmato contro Novak Djokovic ha permesso a Luca Nardi di entrare in top-100 per la prima volta in carriera: il 20enne ha scalato ben 28 posizioni e ora è numero 95 al mondo con 623 punti (potrebbe essere superato dal peruviano Juan Pablo Varillas in caso di successo al Challenger di Santiago). Fabio Fognini ha perso tra Indian Wells e Phoenix, ma risale di cinque posizioni ed è numero 103 con 601 punti.

RANKING ATP ITALIANI (dopo Masters 1000 Indian Wells)

3. Jannik Sinner 8.310 (stabile)

24. Lorenzo Musetti 1.520 (+2)

38. Matteo Arnaldi 1.096 (+2)

53. Lorenzo Sonego 955 (+2)

62. Flavio Cobolli 865 (stabile, perderà una posizione se Nuno Borges vincerà il Challenger di Phoenix)

75. Luciano Darderi 771 (-2)

95. Luca Nardi 623 (+28, perderà una posizione se Juan Pablo Varillas vincerà il Challenger di Santiago)

103. Fabio Fognini 601 (+5)

142. Matteo Berrettini 470 (+12, se vincerà il Challenger di Phoenix si isserà al 111mo posto con 555 punti)

144. Giulio Zeppieri 467 (-6)

148. Andrea Vavassori 450 (-15)

149. Matteo Gigante 450 (-1)