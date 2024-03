Tabellone ATP Marrakech: debutto ostico per Berrettini, possibile derby all’orizzonte. Sonego e Cobolli al via

Si è delineato il tabellone del torneo ATP 250 Marrakech, che andrà in scena dal 1° al 7 aprile sulla terra rossa della località marocchina. Grande attesa per Matteo Berrettini, che tornerà in scena beneficiando del ranking protetto dopo la finale persa al Challenger di Phoenix e la sconfitta subita contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista romano, che sta cercando di risalire in classifica, esordirà contro il temibile kazako Alexander Shevchenko.

In caso di vittoria, il finalista di Wimbledon 2021 incrocerebbe al secondo turno il vincente della sfida tra il francese Luca Van Assche e lo spagnolo Jaume Munar. Ci potrebbe essere un derby italiano ai quarti di finale, visto che Matteo Berrettini è nello stesso spicchio di tabellone di Lorenzo Sonego. Il piemontese usufruirà di un bye al primo turno e attende agli ottavi chi avrà la meglio nel confronto tra il francese Corentin Moutet e l’indiano Sumit Nagal.

Dall’altra parte del tabellone c’è Flavio Cobolli, che incrocerà il giordano Abdullah Shelbayh e poi eventualmente uno tra il russo Pavel Kotov e il marocchino Elliot Benchetrit, prima di un ipotetico quarto di finale contro il serbo Laslo Djere, testa di serie numero uno ampiamente favorito contro il francese Hugo Gaston o un qualificato. Spiccano altre due presenze quotate come il britannico Daniel Evans e l’austriaco Sebastian Ofner. Di seguito il tabellone del torneo ATP 250 di Marrakech.

TABELLONE ATP 250 MARRAKECH

Laslo Djere BYE

Hugo Gaston vs Qualificato

Pavel Kotov vs Elliot Benchetrit

Abdullah Shelbayh vs Flavio Cobolli

Daniel Evans BYE

Roberto Carballes Baena vs Qualificato

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Facundo Diaz Acosta vs Qualificato

Alexander Shevchenko vs Matteo Berrettini

Luca Van Assche vs Jaume Munar

Corentin Moutet vs Sumit Nagal

Lorenzo Sonego BYE

Mariano Navone vs Aziz Dougaz

Alberto Ramos-Vinolas vs Stan Wawrinka

Aleksandar Vukic vs Alexandre Muller

Sebastian Ofner BYE