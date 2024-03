Tabellone ATP Houston 2024: Darderi finisce nella zona di Francisco Cerundolo e Shapovalov

Storia molto particolare, quella del torneo ATP 250 di Houston. Non solo si tratta dell’unico evento americano sulla terra rossa, ma è anche ricco di storia, anche in virtù del suo nome: U.S. Men’s Clay Court Championship. Varie edizioni si sono giocate anche sulla terra verde, il torneo si è spostato in tanti luoghi (Houston è la 21a città). Lo vinse sette volte Bill Tilden negli Anni ’20, poi figure come Frank Parker, Tony Trabert, Pancho Gonzalez, Vic Seixas, Arthur Ashe, Manuel Orantes, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Mats Wilander, Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courier, Andy Roddick e Lleyton Hewitt.

L’ultimo vincitore è stato Frances Tiafoe, che torna a dividere le luci dei riflettori di casa con Ben Shelton, anche lui molto atteso in questa edizione. I due si trovano dalle parti opposte del tabellone; un po’ più fortunato il ventiseienne del Maryland, che complessivamente sembra avere un po’ meno trappole sul percorso rispetto al ventunenne di Atlanta.

C’è anche un italiano al via: si tratta di Luciano Darderi, che peraltro si ritrova a sfidare Denis Kudla. L’americano di Kyiv, entrato con una wild card, ha superato da tempo i suoi migliori anni, ma è in uno stato di forma tutto sommato buono ed è in corsa al Challenger di San Luis Potosì, sul rosso messicano (dove, tra gli altri, si è rivisto anche Bernard Tomic). Dalle parti di Darderi ci sono Francisco Cerundolo (l’argentino è numero 2 del seeding) e Denis Shapovalov, con il canadese che è ancora in cerca di nuova fiducia.

Mai troppo frequentato dagli italiani (per ovvie ragioni geografiche), questo evento ha comunque visto Corrado Barazzutti giungere in semifinale nel 1978 (si giocava a Indianapolis): perse da Josè Higueras dopo aver battuto Cornejo, Kriek, Panatta e Kjell Johansson. Rimanendo a Houston, il miglior risultato azzurro nella città texana è il quarto di finale di Paolo Lorenzi nel 2013.

TABELLONE ATP 250 HOUSTON 2024

Shelton (USA) [1]-Bye

Qualificato-Bergs (BEL)

Ajdukovic (CRO)-Nakashima (USA)

Hijikata (AUS)-Eubanks (USA) [5]

Etcheverry (ARG) [4]-Bye

Galan (COL)-Paire (FRA)

Mmoh (USA) [WC]-Varillas (PER)

Michelsen (USA)-Purcell (AUS) [8]

Thompson (AUS) [6]-Qualificato

Kokkinakis (AUS)-Kovacevic (USA)

Qualificato-Duckworth (AUS)

Bye-Tiafoe (USA) [3]

Giron (USA) [7]-Shapovalov (CAN) [WC]

Qualificato-Wolf (USA)

Darderi (ITA)-Kudla (USA) [WC]

Bye-F. Cerundolo (ARG) [2]