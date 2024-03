Jannik Sinner in finale: i 15 precedenti e la percentuale strabiliante, con Medvedev una classica

Jannik Sinner ha giocato quindici finali durante la propria carriera da professionista. Il fuoriclasse altotesino si è imposto in ben dodici occasioni sul circuito maggiore, perdendo soltanto tre atti conclusivi. Il tennista italiano spera chiaramente di migliorare questo record domani sera, quando fronteggerà il bulgaro Grigor Dimitrov nel match che metterà in palio il titolo al Masters 1000 di Miami.

Jannik Sinner aprì la bacheca nel 2020, festeggiando all’ATP 250 di Sòfia contro il canadese Vasek Pospisil. Poker nel 2021: ATP 250 di Melbourne (contro Stefano Travaglia), ATP 500 di Washington (contro lo statunitense Mackenzie McDonald), ATP 250 di Sòfia (contro il francese Gael Monfils), ATP 250 di Anversa (contro l’argentino Diego Schwartzman). Un solo sigillo nel 2022 (ATP 250 di Umago, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz) e poi altro poker nel 2023: ATP di Montpellier (contro lo statunitense Maxime Cressy), Masters 1000 di Toronto (contro l’australiano Alex de Minaur), ATP 500 di Pechino (contro il russo Daniil Medvedev), ATP 500 di Vienna (ancora contro Medvedev).

Nel 2024, invece, apoteosi leggendaria agli Australian Open (sempre contro Medvedev) e poi affermazione all’ATP 500 di Rotterdam (contro de Minaur). Jannik Sinner ha dunque perso soltanto tre finali: due a Miami (nel 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz e nel 2023 contro Medvedev) e una a Rotterdam (nel 2023 contro Medvedev).

FINALI VINTE DA JANNIK SINNER

2020

ATP 250 Sofia vs Vasek Pospisil (CAN) 6-4 3-6 7-6(3)

2021

ATP 250 Great Ocean Road, Melbourne vs Stefano Travaglia (ITA) 7-6(4) 6-4

ATP 500 Washington vs Mackenzie McDonald (USA) 7-5 4-6 7-5

ATP 250 Sofia vs Gael Monfils (FRA) 6-3 6-4

ATP 250 Anversa vs Diego Schwartzman (ARG) 6-2 6-2

2022

ATP 250 Umago vs Carlos Alcaraz (ESP) 6-7(5) 6-1 6-1

2023

ATP 250 Montpellier vs Maxime Cressy (USA) 7-6(3) 6-3

Masters 1000 Toronto vs Alex de Minaur (AUS) 6-4 6-1

ATP 500 Pechino vs Daniil Medvedev 7-6(2) 7-6(2)

ATP 500 Vienna vs Daniil Medvedev 7-6(7) 4-6 6-3

2024

Australian Open vs Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

ATP 500 Rotterdam vs Alex de Minaur 7-5 6-4

FINALI PERSE DA JANNIK SINNER

2021

Masters 1000 Miami vs Hubert Hurkacz (POL) 6-7, 4-6

2023

ATP 500 Rotterdam vs Daniil Medvedev 7-5, 2-6, 2-6

Masters 1000 Miami vs Daniil Medvedev 5-7, 3-6