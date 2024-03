Serena Williams applaude Sinner: “Avrei voluto il tuo diritto”. La risposta imbarazzata dell’azzurro

Serena Williams ha assistito in tribuna al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, semifinale del Masters 1000 di Miami. La fuoriclasse statunitense, che nel corso della propria carriera ha vinto 23 Slam, ha osservato da vicino il vibrante confronto sul cemento della Florida vinto in maniera perentoria dal tennista italiano con il punteggio di 6-1, 6-2. A seguire la padrona di casa ha ammirato anche la grande impresa dell’amico Grigor Dimitrov contro il tedesco Alexander Zverev.

Serena Williams si è intrattenuta per qualche istante con Jannik Sinner al termine dell’incontro, complimentandosi con l’altoatesino e dichiarandosi impressionata per il gioco offerto dall’attuale numero 3 del mondo. L’americana ha incensato il nostro portacolori, affermando di invidiargli un colpo: “Ti sei meritato la finale. Avrei voluto avere il tuo diritto, è potente e preciso, la velocità di racchetta incredibile“. Serena Williams ha poi accompagnato la frase a un classico “congratulazioni“, pronunciato in italiano.

Jannik Sinner era visibilmente emozionato al cospetto di una delle grandi leggende del tennis internazionale e ha reagito in maniera imbarazzata, esclamando: “Non dirlo per favore“. L’azzurro si è poi soffermato sull’incontro anche durante la conferenza stampa: “Non ci avevo mai parlato, è stato speciale poter scambiare due parole con lei. Anche perché quando io sono arrivato sul Tour lei stava già quasi finendo, quindi c’erano state poche occasioni di contatto. Mi ha fatto piacere parlare con lei, solo due parole, le ho chiesto come sta la famiglia: sta bene, ed è la cosa più importante“.