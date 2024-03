Sport in tv oggi (venerdì 29 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 29 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Miami dove Jannik Sinner scenderà in campo per le semifinale del Masters1000 della Florida, affrontando il russo Daniil Medvedev. Ci si gioca l’accesso alla Finale di questo evento e l’altoatesino proverà a dare tutto.

Lo stesso proposito per la Virtus Bologna in Eurolega di basket, impegnata contro il Panatinaikos. La compagine emiliana vorrà massimizzare la propria prestazione e regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 29 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 29 marzo

07.30 Judo, Grand Slam ad Antalya (Turchia): fase preliminare – Diretta sul canale IJF.

11.35 Ciclismo, Route Adelie De Vitré – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Judo, Grand Slam ad Antalya (Turchia): Final Block – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it e Discovery+.

18.00 Tennis, ATP Miami: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Medvedev non prima delle 20.00 italiane)

18.00 Tennis, WTA Miami: semifinali doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Paolini/Errani vs Kenin/Mattek-Sands 2° match e inizio programma non prima delle 00.00 italiane del 30 marzo)

18.30 Calcio femminile, Serie A: Inter vs Roma – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Panatinaikos – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.35 Rugby, United Championship: Dragons vs Zebre – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su URC.tv.

21.00 Golf, Houston Open: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Golf, The Galleri Classic: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it.

22.00 Surf, World League Championship Tour: Bells Beach (quinta giornata) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Miami Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 8a Puntata 2024 con Edoardo Ullo: giornalista SportWeb Sicilia. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

20:20 Volley2u con Simone Anzani: centrale Lube Civitanova. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 Run2u con Francesco Pernici: atleta Fiamme Gialle e Graziano Poli: G.P. Parco Alpi Apuane. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv