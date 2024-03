A che ora Sinner-Medvedev oggi: programma prima semifinale ATP Miami, dove vederla in tv e streaming

La prima semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Miami vedrà scendere in campo oggi, venerdì 29 marzo, nel secondo match dalle ore 18.00, non prima delle ore 20.00 italiane, Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding.

Il match, previsto sullo Stadium, sarà l’undicesimo confronto tra i due: nei primi sei confronti si è sempre imposto il russo, mentre negli ultimi quattro precedenti l’ha sempre spuntata l’azzurro. Nella finale dello scorso anno vinse Medvedev per 7-5 6-3.

La diretta tv delle semifinali del torneo ATP Masters 1000 Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024

Venerdì 29 marzo – Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Asia Muhammad (USA)/Alycia Parks (USA) – Gabriela Dabrowski (Canada)/Erin Routliffe (Nuova Zelanda) (2)

Non prima delle ore 20.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2) – Daniil Medvedev (Russia, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima della 00.00 italiana

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 11) – Alexander Zverev (Germania, 4) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Sofia Kenin (USA)/Bethanie Mattek-Sands (USA) (Alt) – Sara Errani (Italia)/Jasmine Paolini (Italia) (OSE)

