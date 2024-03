LIVE Sinner-Medvedev, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro vuole battere ancora il russo e raggiungere la Finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’azzurro (n.3 del mondo) affronta il n.4 ATP e ci si gioca l’accesso alla Finale del prestigioso torneo della Florida. Sinner vorrà dar seguito alla serie vincente contro il russo, volendo però anche riscattare la sconfitta dell’anno scorso nell’atto conclusivo di questo torneo contro il moscovita.

Non è stato un percorso semplice per l’altoatesino. Se è vero che solo un set è stato “smarrito” nella sfida del terzo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor, lo è altrettanto che il livello di gioco espresso non sia stato il medesimo delle migliori occasioni. Tuttavia, l’aver portato a casa il match è la cosa più importante e, di conseguenza, la voglia di far bene c’è.

Partita complicata, comunque, per le qualità di Medvedev. Il russo è uno “scacchista” sopraffino e in grado di cambiare lo spartito del match a seconda delle necessità. Di conseguenza, vedremo in che modo il n.4 ATP imposterà la sfida per evidenziare le criticità nel gioco di Sinner. Ricordiamo che questo sarà il remake della Finale degli Australian Open.

