Sport in tv oggi (venerdì 15 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

10.00 Tuffi, Coppa Parigi: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera): qualificazioni skicross donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Montafon (Austria): qualificazioni gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.15 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Montafon (Austria): qualificazioni gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Short track, Mondiali a Rotterdam (Paesi Bassi): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ISU Skating.

12.00 Calcio, sorteggio quarti di finale Champions League – Diretta tv su Sky Sport 24, Canale 20; in streaming su sportmediaset.it, Infinity+, SkyGo, NOW e su UEFA.com.

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazioni sprint a tecnica classica donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.21 Ciclismo, Bredene Koksijde Classic – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport2 HD, dalle 15.00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazioni sprint a tecnica classica donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Calcio, sorteggio quarti di finale Europa League – Diretta tv su Sky Sport 24; in streaming su sportmediaset.it, Infinity+, SkyGo, NOW, DAZN su UEFA.com.

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

13.38 Snowboard, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

14.00 Calcio, sorteggio quarti di finale Conference League – Diretta tv su Sky Sport 24; in streaming su sportmediaset.it, Infinity+, SkyGo, NOW, DAZN su UEFA.com.

14.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): finali sprint a tecnica classica donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): finali sprint a tecnica classica uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Vikersund (Norvegia): qualificazioni uomini HS240 Raw Air – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.40 Biathlon, Coppa del Mondo a Canmore (Canada): 10km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): PR gara maschile/femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Tignes: slopestyle uomini – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Rugby, Sei Nazioni U20: Galles vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Colonia vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Empoli vs Bolgna – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su DAZN, SkyGo, e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Padova vs Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Catania vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie B: Rimini vs Pescara – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Entella vs Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Real Sociedad vs Cadice – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.30 Tennis, ATP Indian Wells 2024: finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

00.00 Tennis, WTA Indian Wells: prima semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW.

02.00 Tennis, WTA Indian Wells: seconda semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW.

