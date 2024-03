LIVE Sci di fondo, Sprint tc Falun 2024 in DIRETTA: ultima prova veloce dell’anno per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Si disputano oggi le prime due gare individuali della tappa di Falun che chiude la Coppa del Mondo e prevede una 10 km in alternato contro il cronometro sabato e si conclude con una mass start di 20 km a tecnica libera. Una stazione, quella di Falun, abituata a fare da capolinea del massimo circuito. Sia per la nordica latitudine, sia per la ricca tradizione. La cittadina svedese può peraltro vantarsi di aver organizzato ben quattro edizioni dei Mondiali (1954, 1974, 1993, 2015), alle quali si aggiungerà una quinta replica nel 2027.

Nelle due sprint il cliché è sempre lo stesso. Per la gara maschile i grandi favoriti sono i norvegesi, che hanno piazzato tantissimi atleti nelle prime posizioni sulla neve di casa a Drammen martedì scorso e vorranno essere ancora più protagonisti del solito con Johannes Hoesfjot Klaebo (trionfatore a Drammen) ed Erik Valnes super favoriti per la gara odierna, assieme al francese Lucas Chanavat, dominatore delle due gare sprint del Tour de Ski. In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese anche se le statunitensi, in particolare Diggins, e le norvegesi, con Skistad su tutte, possono tentare di rovinare la festa in particolare a Svahn, leader di coppa di specialità, Ribom e Sundling, fin qui padrone delle sprint e capaci di piazzare più di una volta in stagione la tripletta sul podio.

L’Italia si presenterà all’appuntamento in Svezia con voglia di riscatto in campo maschile e di conferme tra le donne con Nicole Monsorno che arriva in gran forma e con fiducia dopo il decimo posto di Drammen. Non bene sono andate le cose in Norvegia per Federico Pellegrino e compagni che hanno fallito l’accesso alla fase finale e ci riproveranno oggi in un contesto sulla carta più favorevole e senza una 50 km nelle gambe. Sono dodici gli azzurri convocati per Falun dal responsabile tecnico Marcus Cramer: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Lorenzo Romano in campo maschile e Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Martina Di Centa per quanto riguarda il settore femminile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 12.15 con le qualificazioni. Dalle 14.45 la fase finale. Buon divertimento!