LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: azzurrini per chiudere in bellezza

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Galles-Italia, match valevole per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby. Appuntamento conclusivo per i ragazzi di Massimo Brunello nella manifestazione continentale: gli azzurrini sfidano i Dragoni gallesi per andare alla caccia del miglior risultato nella storia della competizione, il terzo posto già raggiunto nell’ultima edizione del Sei Nazioni Under 20.

L’Italia è reduce da due vittorie consecutive. Dopo il successo tirato ottenuto contro la Francia per 23-20, i giovani azzurri si sono imposti con un clamoroso 47-14 nell’ultima uscita contro la Scozia. A un match dal termine, la compagine del Bel Paese è quarta, a sole tre lunghezze dalla Francia che però sfiderà un’Inghilterra galvanizzata dalla lotta al titolo. I presupposti per scalzare i transalpini, e quindi riconfermarsi sul podio, ci sono, e l’Italia dovrà cercare di dare il tutto per tutto per centrare quest’obiettivo.

Dall’altra parte del campo ci sarà il Galles. Dopo la disastrosa campagna intrapresa nella stagione passata, in cui i Dragoni rossi non vinsero nemmeno una sfida, i gallesi sono riusciti a migliorare il bottino nell’annata in corso con la vittoria arrivata nella prima giornata con la Scozia fanalino di coda. Comunque non si tratta di un gran risultato per una nazione che fa del rugby una vera e propria religione e, per stampare l’Italia in classifica, dovrà conquistare una vittoria larga con il punto di bonus.

