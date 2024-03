Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2024: orari partenza e arrivo, programma, canale, streaming

Domenica 17 marzo è pronta a tenersi la 25a edizione del Trofeo Binda: una corsa femminile ormai storica nel panorama ciclistico italiano e internazionale, che vede diverse grandi interpreti al via.

Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio che sarà lungo 140,5 chilometri con partenza da Maccagno con Pino e Veddasca e arrivo proprio a Cittiglio con un dislivello di circa 2000 metri. Nella prima parte ci sarà la salita di Masciago Primo (6,1 km al 4%) e il primo passaggio dal traguardo di Cittiglio. Si entrerà così in un circuito che prevede tre giri e due salite come quelle di Casale (800 metri al 7,3%) e Orino (2,5 km al 5,2%) che renderanno la corsa molto movimentata.

Il Trofeo Alfredo Binda sarà in diretta in chiaro su Rai Sport + HD dalle ore 14.20 fino alla fine dell’evento e sarà disponibile per gli abbonati anche in streaming su Discovery Plus ed Eurosport.it a partire dalle 14.30, oltre che in streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA TROFEO ALFREDO BINDA 2024

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo (stimato): 15.30

DOVE VEDERE IL TROFEO ALFREDO BINDA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD in chiaro (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus ed Eurosport.it

Diretta live testuale: OA Sport