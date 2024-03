Sport in tv oggi (martedì 5 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 5 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto che prenderanno il via a Riccione, in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi, oltre che i titoli. Nel pomeriggio assisteremo alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico e alla terza della Parigi-Nizza, che terranno banco nel corso di questa settimana dedicata al ciclismo.

In serata spazio alla Champions League di calcio, con la Lazio attesa dal difficilissimo confronto esterno contro il Bayern Monaco. Gli uomini di Maurizio Sarri dovranno superarsi per uscire dal rettangolo verde tedesco con un risultato utile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 5 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 marzo

10.15 Nuoto, Campionati italiani primaverili: prima giornata (batterie) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2024: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.05 fino alle 15.00 su RaiSport HD e su Eurosport2 HD integralmente; dalle 15.00 fino alla fine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.40 Ciclismo, Parigi-Nizza: terza tappa – Diretta tv dalle 16.05 su RaiSport HD, dalle 15.45 su Eurosport2 HD; in streaming dalle 15.20 su RaiPlay3, dalle 14.50 su eurosport.it, Discovery+, dalle 15.45 anche su SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Snooker, World Masters: quarti di finale – Diretta streaming su DAZN.

17.30 Nuoto, Campionati italiani primaverili: prima giornata (Finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Basket, Champions League: Galatasaray-Bonn – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Promitheas-Murcia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Tennis, Qualificazioni ATP Indian Wells: secondo turno – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Tennis, Qualificazioni WTA Indian Wells: secondo turno – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Basket, EuroCup: Ulm-Joventus – Diretta streaming su DAZN.

19.45 Basket, Champions League: AEK Athens-Hapoel Holon – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Snooker, World Masters: quarti di finale – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Unicaja-Strasburgo – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Bayern Monaco-Lazio – Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW, Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Champions League: Real Sociedad-PSG – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253); in streaming su SkyGo, NOW, Mediaset Infinity.

PROGRAMMAZIONE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 5 marzo

18:25 Sprint2u con Ossama Meslek: primatista italiano 1500 indoor. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania con Corrado Barazzutti (ex n. 8 Atp) conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:40 Basket2u conducono: Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv