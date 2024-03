LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: la cronometro a squadre cambierà volto alla classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Parigi-Nizza 2024, si va da Auxerre ad Auxerre, per un totale di 27 km in formato cronosquadre.

Il primo momento per rivoluzionare la classifica. I corridori non competeranno in maniera individuale contro loro stessi e contro il cronometro ma lo faranno nelle proprie formazioni, su un tracciato che sarà tutt’altro che piatto, viste le ondulazioni in programma fra la Côte de Jussy a metà prova e il finale in salita.

Uomini di classifica attesi al varco: da Remco Evenepoel e la sua Soudal Quick-Step a Primoz Roglic, con la Bora-Hansgrohe. Chi la spunterà? La parola alla strada, giudice suprema di questa tappa.

La terza frazione della Parigi-Nizza 2024 prenderà il via alle ore 14.40; la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle ore 14:40 e vi racconterà ogni singola pedalata fino al finale! Buon divertimento!