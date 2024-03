Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi Auxerre-Auxerre: orari, tv, programma, altimetria. Cronometro a squadre per riscrivere la classifica

Oggi, martedì 5 marzo, va in scena la terza tappa della Parigi-Nizza 2024. La corsa a tappe di una settimana in terra transalpina, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’inizio di stagione, arriva ad un primo vero punto di svolta. Dopo le scaramucce delle prime due frazioni, ecco una cronometro a squadre di 26,9 km tra le strade di Auxerre pronta a riscrivere la classifica generale.

ALTIMETRIA

PERCORSO

La Parigi-Nizza ha deciso di confermare l’esperimento della prova a cronometro mista: si corre a squadre, ma con il tempo che viene preso soltanto sul primo corridore al traguardo. Percorso ondulato, con un paio di rampette nella prima metà. Poi tanta pianura e terreno adatto agli specialisti, naturalmente la forza del team inciderà molto su eventuali distacchi tra i big in classifica.

FAVORITI

Crono a squadre di difficile lettura, in quanto questa è una prova desueta che nel ciclismo moderno si vede sempre più di rado. Impossibile non pensare alla BORA – Hansgroe, con lo sloveno Primoz Roglic specialista nelle corse contro il tempo e entrato a far parte di un team che si è sempre ben difeso in questa situazione. Poi ovviamente non si può non considerare la INEOS Granediers, con Carlos Rodriguez ed Egan Bernal che possono fare affidamento su Joshua Tarling, il britannico classe 2004 che si candida ad essere un grande protagonista delle corse contro il tempo (ha già impressionato alla O Gran Camino). L’anno scorso la cronometro è stata vinta dalla Lotto Dstny, su un altro percorso, ma la squadra belga anche quest’anno può sicuramente dire la propria. Attenzione poi al Team UAE Emirates, dotato di tanti uomini adatti alle corse contro il tempo.

PROGRAMMA TERZA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024

Martedì 5 marzo

Orario di partenza: ore 14.40

Orario di fine stimato: ore 16.40

TAPPA DI OGGI PARIGI-NIZZA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (dalle 16.05), Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 15.45.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it (dalle 14.50), Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW+

Diretta testuale: OA Sport