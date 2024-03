LIVE Tirreno-Adriatico 2024, Camaiore-Follonica in DIRETTA: Milan cerca la stoccata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tirreno Adriatico 2024. Dopo la cronometro individuale che ha aperto le danze in quel di Lido di Camaiore, si riparte proprio dalla località costiera toscana, per una frazione che misura 198 km con l’arrivo a Follonica. Prima occasione per gli sprinter puri, con un paio di asperità poste molto lontano dal traguardo che non dovrebbero impensierire i velocisti.

Ci proverà Jonathan Milan. L’atleta della Lidl-Trek ha destato un’ottima impressione nella cronometro inaugurale, e potrà scatenare i suoi watt sul finale che porterà all’arrivo. Si arriverà molto probabilmente allo sprint, ma la prima parte di frazione sarà mossa ed articolata. Due i GPM da affrontare in questa giornata, ovvero Castellina Marittima (11,8 km al 3% di pendenza media) e Canneto (4 km al 4,1 %), con lo scollinamento di quest’ultimo che avverrà ad oltre 60 km dall’arrivo.

Le squadre dei principali sprinter avranno tutto il tempo per chiudere eventuali fughe e preparare la più classica delle volate. Oltre al già citato Milan, principali favoriti appaiono i belgi Tim Merlier (Soudal-Quick Step) e Jesper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), l’australiano Caleb Ewan (Team Jayco Alula), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè-Wanty). Tra i possibili altri italiani in grado di inserirsi nello sprint occhi puntati su Davide Cimolai (Movistar) e Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa).

