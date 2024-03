Sport in tv oggi (lunedì 11 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 11 marzo, la settimana comincia con una giornata non particolarmente fitta di eventi ma comunque fondamentale per l’Italia su due fronti. Sui ring della E-Work Arena di Busto Arsizio va in scena l’ultima giornata del Preolimpico globale di boxe, con quattro pugili azzurri che si giocano il match decisivo per volare a Parigi 2024.

In ordine cronologico, a partire dalle ore 14.00 e con la sessione serale che si aprirà poi alle 19.00, combatteranno Diego Lenzi nei +92 kg, Sirine Charaabi nei -54 kg, Angela Carini nei -66 kg e Alessia Mesiano nei -60 kg. Nella serata italiana ci sarà poi spazio per il grande tennis con i restanti sedicesimi di finale di Indian Wells, in cui vedremo in azione Lucia Bronzetti contro Coco Gauff, Lorenzo Musetti contro Holger Rune e Luca Nardi contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 11 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 11 marzo

14.00 Boxe, Preolimpico europeo: nona giornata – Diretta streaming su Olympic Channel e DAZN

19.00 Tennis, ATP e WTA 1000 Indian Wells: sedicesimi di finale (1° match sul campo 2 Lucia Bronzetti-Coco Gauff, 1° match sul centrale Lorenzo Musetti-Holger Rune, 4° match sul centrale, non prima delle ore 2.00 di martedì 12 marzo, Luca Nardi-Novak Djokovic) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

20.00 Basket femminile, Serie A: Virtus Bologna-Famila Wuber Schio – Diretta streaming su LBF TV

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria-Ascoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Udinese – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Almeria-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

