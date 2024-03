Speed skating, Ghiotto può giocarsi il Mondiale allround? Il regolamento: difendersi nelle distanze brevi, poi attaccare nei 10000

Dopo il settimo posto del 2022 Davide Ghiotto proverà a migliorarsi: sabato 9 e domenica 10 marzo si terranno alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali allround 2024 di speed skating. Il programma prevede sabato 500 e 5000 e domenica 1500 e 10000 (ultima prova solo per i primi otto).

La classifica generale verrà stilata col metodo samalog: tutti i tempi vengono convertiti in secondi e poi trasformati in punti, utilizzando i tempi medi su 500 metri in ciascuna distanza. I punteggi vengono calcolati fino a tre cifre decimali e poi troncati senza arrotondamento: la somma più bassa sarà la migliore.

Davide Ghiotto al sabato dovrà difendersi sui 500 metri per poi risalire la china nei 5000 metri, mentre nella giornata di domenica nei 1500 metri dovrà difendere un piazzamento tra i primo otto della generale per poi giocarsi il tutto per tutto sui 10000.

Difficile dire se l’azzurro potrà giocarsi un posto sul podio: le prestazioni su 500 e 1500 saranno importantissime per l’italiano, che dovrà poi recuperare con le prove sulle lunghe distanze. Basti pensare che, poiché i punteggi sono calcolati sulla media di 500 metri, per recuperare 1″ perso nei 500 servono 20″ di vantaggio sui 5000.