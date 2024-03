Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Sprint e Allround: Ghiotto e Lollobrigida le punte azzurre

Da giovedì 7 a domenica 10 marzo si disputeranno sul ghiaccio della Max Aicher Arena di Inzell (in Germania) i Campionati Mondiali Sprint e Allround 2024 di speed skating, ultimo appuntamento della stagione internazionale. Dopo una splendida edizione della rassegna iridata sulle singole distanze in quel di Calgary, l’Italia vuole chiudere l’inverno in bellezza andando a caccia di una difficile medaglia.

Il direttore tecnico azzurro Claudio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Marco Anesi, ha convocato sette atleti per la manifestazione: Francesca Lollobrigida (Allround) e Serena Pergher (Sprint) al femminile; David Bosa, Alessio Trentini (Sprint), Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto e Michele Malfatti (Allround) in campo maschile.

“Con questo weekend chiudiamo una stagione davvero impegnativa, che definire positiva, alla luce dei risultati ottenuti, è persino riduttivo. A Inzell siamo presenti sia tra gli uomini che con le donne, sia nello Sprint che nell’Allround, e questo è già un motivo di soddisfazione perché abbiamo qualificato tanti atleti“, le dichiarazioni della vigilia di Marchetto al sito federale.

“Nello Sprint abbiamo ambizioni per Bosa; Trentini, pur non essendo una specialista, farà del suo meglio così come Pergher che, al debutto, può fare bene specialmente sui 500 metri. Lollobrigida deve invece proseguire il suo percorso di rientro senza ansie. Ghiotto e Malfatti proveranno a fare un grande 5.000 così da recuperare il gap sulle distanze brevi e giocarsi poi tutto sui 10.000 metri“, aggiunge il DT della Nazionale.