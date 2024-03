Giuliano Razzoli verso il ritiro: è l’ultimo campione olimpico italiano dello sci alpino in campo maschile

Giuliano Razzoli prossimo ai titoli di coda? Vedremo. Nei fatti, lo sciatore nostrano si appresta a disputare lo slalom speciale di Kranjska Gora, in programma sabato 9 marzo. L’emiliano, che a meno di un clamoroso exploit non si qualificherà per le Finali di Coppa del Mondo a Saalbach, potrebbe concludere il suo percorso agonistico sulla “Podkoren” davanti ai suoi tifosi.

Sui motivi di un possibile addio alla competizione ci sono i noti problemi fisici che lo hanno condizionato negativamente negli ultimi due inverni. “Razzo”, mai in zona punti sin qui nella Coppa del Mondo 2023-2024, qualora continuasse dovrebbe provare l’anno prossimo una nuova complicatissima risalita nella WCSL partendo con pettorali altissimi.

Per lui, allo stato attuale delle cose, 157 apparizioni nel massimo circuito, in cui ha collezionato ben 11 podi e 2 vittorie. Il trionfo più prestigioso rimane però quello ottenuto ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, che ad oggi è ancora l’ultimo oro a cinque cerchi dell’Italia nello sci alpino maschile. Il suo 3° posto di Wengen 2022 rappresenta invece l’ultima top3 di un azzurro in slalom (ed in generale nelle specialità tecniche), oltre al podio più anziano di sempre tra i pali stretti in Coppa del Mondo.