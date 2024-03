Sinner nettamente favorito contro Dimitrov? Quote per le scommesse: bookmakers lapidari a Miami

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano affronterà il funambolico giocatore bulgaro nell’atto conclusivo del prestigioso torneo sul cemento statunitense. L’appuntamento è per domenica 31 marzo (ore 21.00), quando il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il virtuale numero 9 del ranking ATP, reduce dalle spettacolari vittorie contro Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Jannik Sinner diventerebbe numero 2 al mondo nel caso in cui riuscisse ad alzare al cielo il trofeo in Florida, operando il sorpasso su Alcaraz e mettendosi all’inseguimento del serbo Novak Djokovic. Il nostro portacolori, che in questo avvio di stagione ha fatto festa agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam raggiungendo poi la semifinale a Indian Wells, vuole continuare a giganteggiare e punta al primo titolo a Miami dopo aver perso due finali.

Le quote per le scommesse sono lapidarie e certificano un pronostico ben chiaro. Per i bookmakers, infatti, sembra non esserci storia: Jannik Sinner è ampiamente favorito e dovrebbe vincere nettamente. Gli allibratori hanno infatti quotato a 1,24 il successo dell’altoatesino: puntando 10 euro se ne guadagnerebbero 12,40. Grigor Dimitrov parte nettamente sfavorito: la sua affermazione viene data ad adirittura 4,00, ovvero mettendo sul piatto 10 euro se ne porterebbero a casa 40.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-DIMITROV

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,24.

Quota vittoria Grigor Dimitrov: 4,00.