SI RIAPRE TUTTO! Lisa Vittozzi vince la sprint di Canmore, affonda Tandrevold: Coppa del Mondo sul filo

Lisa Vittozzi torna al successo in una sprint di Coppa del Mondo dopo l’unica vittoria nel format di gara ottenuta il 10 gennaio 2019 ad Oberhof (Germania): a Canmore (Canada) l’azzurra mette in riga tutte le avversarie, riapre la corsa alla classifica generale ed ovviamente partirà in una situazione di vantaggio dalla pursuit di sabato. Vittozzi ora è a soli 7 punti dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, oggi 17ma, la quale conserva il pettorale di leader della classifica generale e porta a casa la Coppa di specialità per appena 8 punti sulla transalpina Justine Braisaz-Bouchet.

Nella 7.5 km sprint femminile Lisa Vittozzi centra la sesta vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo: l’azzurra trova lo zero al poligono e con il secondo crono sugli sci si impone in 19’38″2, battendo la transalpina Lou Jeanmonnot, che questa volta deve accontentarsi della piazza d’onore a 5″5 dall’azzurra (10/10 al tiro), mentre sale sul gradino più basso del podio l’elvetica Lena Haecki-Gross (nessun errore al tiro), terza a 8″6.

Giù dal podio la transalpina Julia Simon, che commette un errore in piedi e termina quarta a 19″4 da Vittozzi. Alleate dell’azzurra in ottica Coppa del Mondo generale sono anche la svedese Hanna Oeberg, quinta a 20″7 (10/10 al tiro), l’austriaca Anna Gandler (un errore in piedi), sesta a 27″7, e la tedesca Janina Hettich-Walz (nessun bersaglio mancato), settima a 31″2, le quali vanno tutte a precedere la transalpina Justine Braisaz-Bouchet (un errore a terra), ottava a 31″6.

La leader della classifica generale, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, commette due errori al tiro, equamente distribuiti tra i due poligoni, e chiude 17ma a 1’01″6 dall’azzurra, distacco con cui partirà da Vittozzi nell’inseguimento. Meglio di lei fa anche Samuela Comola, che è perfetta al tiro e centra un ottimo 12° posto a 47″2 dalla connazionale. Benissimo anche Beatrice Trabucchi, a sua volta col 10/10 al tiro, che chiude 21ma a 1’10″8.

Va a punti anche Michela Carrara, che commette un errore a terra ed uno in piedi e chiude 27ma a 1’19″0, mentre non rientrano tra le prime 40 ma si qualificano comunque alla pursuit di sabato Rebecca Passler, 52ma a 2’24″9 con due errori in piedi, ed Hannah Auchentaller, 54ma a 2’28″5 con tre errori complessivi.

In classifica generale, a 2 gare dal termine (180 punti a disposizione) guida la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 988, davanti all’azzurra Lisa Vittozzi, la quale si porta a quota 981 (-7), ed alle transalpine Justine Braisaz-Bouchet, terza con 915 (-73), Julia Simon, quarta a 908 (-80) e Lou Jeanmonnot, quinta a 903 (-85).

Nella graduatoria di specialità si impone la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 418 punti, davanti alla francese Justine Braisaz-Bouchet, seconda con 410 (-8), mentre l’azzurra Lisa Vittozzi è terza a quota 373 (-45).