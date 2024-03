Si gioca a Miami dopo la pioggia torrenziale? Le previsioni meteo di oggi: Sinner e tanti italiani in campo

La giornata di venerdì 22 marzo è stata seriamente funestata dal maltempo e ha permesso di giocare soltanto una manciata di incontri al Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, costringendo gli organizzatori a spostare buona parte del programma alla giornata odierna. Le previsioni meteo di sabato 23 marzo non saranno però delle migliori in Florida e la pioggia dovrebbe ancora fare capolino sul cemento statunitense, quantomeno nella prima parte di giornata.

Secondo le varie stazioni, infatti, sull’Hard Rock Stadium dovrebbe abbattersi un acquazzone tra le ore 11.00 e le ore 15.00, con percentuali di probabilità che oscillano tra il 60% e il 70%. La perturbazione dovrebbe poi andare a scemare verso le ore 16.00, quando in Italia saranno le 21.00. Nel tardo pomeriggio italiano e in serata non sono previsti rovesci, dunque si potrà giocare normalmente.

Oggi sono previsti vari incontri di secondo turno, tra cui quelli di diversi italiani. Il derby tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, il confronto tra Lorenzo Musetti e il russo Roman Safiullin, il match tra Flavio Cobolli e il britannico Cameron Norrie, la sfida tra Camila Giorgi e la polacca Iga Swiatek, Matteo Arnaldi contro il kazako Alexander Bublik, la ripresa dell’incrocio tra Jasmine Paolini e la statunitense Katie Volynets.