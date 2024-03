Settimana Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi (19 marzo): percorso, altimetria, tv. Frazione imprevedibile tra i saliscendi nelle Marche

Le corsa in Italia vanno avanti spedite: dopo aver iniziato la stagione con gli appuntamenti del Laigueglia, della Strade Bianche, della Milano-Torino e della Milano-Sanremo, da oggi comincia la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, una breve corsa a tappe che storicamente mette in mostra i migliori giovani talenti. Una corsa che solo tre anni fa vide trionfare Jonas Vingegaard, poi due volte vincitore al Tour de France.

PERCORSO

Per la prima volta in assoluto si comincerà dalle Marche, in particolare da Pesaro, che ospiterà partenza e arrivo. Appena 110 i chilometri previsti con 1500 metri di dislivello: dal mare si andrà verso l’entroterra verso Urbino con la salita del Monte della Cesana (3,3 km al 4,7%). Dopo la discesa, ci sarà un tratto pianeggiante prima della salita di Gabicce Monte (1,7 km al 5,6%). Si rientrerà quindi verso il mare con diversi sali e scendi, fino alla discesa che da Santa Marina riporterà i corridori verso il traguardo finale di Pesaro: di conseguenza probabilmente non ci sarà un arrivo in volata.

ALTIMETRIA

PRIMA TAPPA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024: PROGRAMMA E ORARI

Pesaro-Pesaro (109,7 km) – Prima tappa

Orario di partenza: 14.10

Orario di arrivo stimato: 16.45

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA PRIMA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024

Diretta tv: non prevista, differita dalle 18.40 su Rai Sport+HD

Diretta streaming: CiclismoLive su YouTube

Diretta live testuale: OA Sport