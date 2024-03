Settimana Coppi e Bartali 2024, Diego Ulissi: “Questa settimana avevo carta bianca, spero di arrivare nelle Ardenne in forma”

Diego Ulissi ha concluso in terza posizione la classifica generale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali: una settimana positiva per il corridore livornese, che ha vinto la sua prima corsa in stagione alzando le braccia al cielo nella seconda tappa di Sogliano al Rubicone e si è inchinato solo a Koen Bouwman ed Archie Ryan.

Abbiamo raccolto le sue parole grazie alla collega Tina Ruggeri di InBici al traguardo finale di Forlì: “C’è da essere contenti per questo podio in mezzo a questi ragazzini. Per l’ennesima stagione ho trovato la vittoria e ho lottato tutta la settimana. Questi ragazzi stanno venendo fuori veramente bene, ma sono contento di essere lì e speriamo di andare avanti così dopo questo buon inizio“.

Sui prossimi obiettivi: “Adesso faremo il Giro d’Abruzzo e sarà uno step importante perché poi andremo nelle Ardenne con Tadej (Pogacar, ndr), quindi cercheremo di essere in condizione e di far bene. La Coppi e Bartali era una gara in cui ero libero di cercare i miei risultati: nonostante avessimo una squadra giovanissima, sono contento del risultato generale, spero di aver trasmesso qualcosa a questi ragazzi“.

Sulle condizioni nelle quali è arrivato a questo appuntamento: “Sono contento perché ero preoccupato prima di questi giorni: dopo l’Oman ero stato male, ero stato quasi una settimana senza toccare la bici, però poi mi sono allenato bene, era venuto fuori un bel piazzamento alla Milano-Torino e qua è andata benissimo: vittoria e podio in classifica generale“.