Settimana Coppi e Bartali 2024: Jenno Berckmoes vince l’ultima tappa, classifica a Bouwman

Ultima frazione molto scoppiettante per la Settimana Coppi e Bartali 2024. Partenza ed arrivo in quel di Forlì, 157,9 chilometri ricchi di saliscendi che hanno visto trionfare il belga Jenno Berckmoes. Prima vittoria da professionista per il ventitreenne della Lotto Dstny, davvero eccellente in questa settimana con quattro podi in cinque tappe, successo più che meritato.

Alla fine, dopo tantissimi attacchi, con anche l’obiettivo di ribaltare la classifica generale, la Visma | Lease a Bike è riuscita a gestire la situazione ed il tutto si è andato a decidere in uno sprint ristretto.

Berckmoes ha beffato Lukas Nerurkar (EF Education – EasyPost), mentre terzo è giunto Davide De Pretto (Team Jayco AlUla). Top-10 ricca di italiani: quarto Giovanni Carboni (JCL Team UKYO), quinto Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), sesto Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), ottavo Thomas Pesenti (JCL Team UKYO), nono Alessio Martinelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), decimo Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Può festeggiare Koen Bouwman che conserva la sua maglia di leader beffando proprio il vincitore odierno in classifica generale.