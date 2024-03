Settimana Coppi e Bartali 2024: Koen Bouwman vince la terza tappa e vola in vetta alla generale

Colpo Team Visma | Lease a Bike nella terza tappa della Settimana Coppi e Bartali 2024. Koen Bouwman conferma di trovarsi alla grande sulle strade italiane: dopo il successo di tappa al Giro del 2022, con annessa Maglia Azzurra finale, va a prendersi la vittoria parziale oggi con anche la maglia di leader della classifica generale.

Azione sul finale del neerlandese che si è avvantaggiato assieme al belga Louka Matthys (Bingoal WB) regolato nella volata a due che si è disputata in quel di Riccione. Con gli abbuoni ovviamente Bouwman ha potuto effettuare il salto in classifica, diventando così il favorito per il trionfo finale.

Alle spalle del duo di testa, a 13”, il gruppo dei migliori regolato da Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) davanti a tre italiani: Giovanni Carboni (JCL Team UKYO), Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team) e Davide De Pretto (Team Jayco AlUla).

Un problema sul finale per Diego Ulissi (UAE Emirates), che è l’ex leader della classifica: il toscano ora si trova in seconda piazza in graduatoria.